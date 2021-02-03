Президент РФС Дюков выступил против идеи сокращения РПЛ

Президент Российского футбольного союза (РФС) Александр Дюков заявил, что не поддерживает идею сокращения Российской премьер-лиги (РПЛ). По его словам, изменения должны касаться не количества участников, а формата проведения турнира.

«В данный момент если что-то и менять, то не число участников РПЛ, а формат, который даст большее количество действительно высокоинтенсивных, конкурентных матчей, что позволит нашим клубам увеличить доходы и лучше подготовиться к еврокубкам. Российская премьер-лига изучает различные форматы», — цитирует Дюкова «Спорт-Экспресс».

Фото: rfs.ru

Он также добавил, что сокращение РПЛ может привести к снижению заинтересованности регионов в развитии футбола. При этом повода для увеличения числа участников Дюков также не видит. По его мнению, в России нет 18 финансово устойчивых клубов с готовой инфраструктурой.

Напомним, ранее СМИ опубликовали проект сокращения РПЛ до 12 команд.