В Татарстане многодетным семьям предоставлено свыше 38 тыс. земельных участков

В Татарстане на сегодняшний день семьям с тремя и более детьми в общую долевую собственность предоставлено 38 785 земельных участков, сообщается на сайте Минземимущества РТ.

По состоянию на 27 января текущего года в списки на получение земельных участков включено 60 822 заявителя. Из них 14 988 заявлений принадлежит казанским многодетных семьям. В Набережных Челнах на получение земельных участков претендуют 7 753 семьи с тремя и более детьми.

Всего в Татарстане на кадастровый учет, по данным управления земельных ресурсов Минземимущества РТ, поставлено 43 204 земельных участка, 7 240 из которых в Казани и 3 405 в Набережных Челнах.

Напомним, по данным на 30 ноября 2020 года, в Казани в прошлом году 557 многодетных семей получили бесплатные земельные участки общей площадью 336 801 кв. метр, еще 206 отказались от предлагаемых вариантов. За время действия программы бесплатными земельными участками общей площадью более 42,5 га обеспечили 6 798 многодетных казанских семей.

Фото: realnoevremya.ru

Отметим, начиная с 2011 года от 100 до 140 многодетных семей в Казани ежемесячно встают на учет по обеспечению земельными участками. Подробнее — в материале «Реального времени».



Татьяна Демина