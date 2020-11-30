В этом году бесплатные муниципальные участки получили 557 казанских многодетных семей

В Казани в этом году 557 многодетных семей получили бесплатные земельные участки общей площадью 336 801 кв. м, еще 206 отказались от предлагаемых вариантов. В 2020 году продолжилось распределение участков вблизи деревни Яшь Кеч Высокогорского района РТ, начатое в прошлом году, сообщили на «деловом понедельнике» в мэрии Казани.

С начала года в столице Татарстана провели 52 комиссии по распределению бесплатных земельных участков для многодетных семей, на них пригласили 1 015 семей. В 2020 году количество многодетных семей в городе увеличилось на 1 044, на сегодняшний день их количество составляет 14 687.

Фото: Роман Хасаев

За время действия программы бесплатными земельными участками общей площадью более 42,5 га обеспечили 6 798 многодетных казанских семей.

С декабря 2020 года по март 2021 году ожидается распределение еще 347 участков в Дачном сельском поселении Высокогорского района Татарстана, на территории юго-западнее жилого массива Кульсеитово и на территории поселка Константиновка.

Татьяна Леухина