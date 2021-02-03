В Казани начали разбирать новогодние конструкции на Баумана
В среду в Казани рабочие приступили к разборке новогодних световых инсталляций на улице Баумана. Фото с места прислал читатель «Реального времени».
Судя по снимку, основная арка у ГУМа уже почти демонтирована.
В Комитете внешнего благоустройства подтвердили, что разбор новогодних конструкций в городе начался.
Напомним, этой зимой конструкции подверглись экстремальным нагрузкам. Из-за ветра и снегопада на Баумана дважды падали элементы инсталляции. По счастью, никто не пострадал.Общество Татарстан
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