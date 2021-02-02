Кипр отказался от программы «золотых паспортов»

Кипр не станет возвращаться к программе предоставления гражданства в обмен на инвестиции в экономику острова. Республика будет использовать иные способы привлечения капитала в страну.

Такое заявление сделал глава островного государства Никос Анастасиадис для прессы сразу после ответов на вопросы следственной комиссии, которая расследует скандал вокруг злоупотреблений инвестиционной программой, пишет ТАСС.

Фото: pxhere.com

Кипр приостановил выдачу «золотых паспортов» с 1 ноября 2020 года. После этого власти страны начали процедуру лишения гражданства 26 человек и членов их семей. Среди них было девять россиян.



После соответствующего заявления властей страны состоятельные россияне начали скупать недвижимость ради гражданства. Застройщики фиксировали ажиотажный спрос на покупку жилья стоимостью 2 млн евро.



8 сентября прошлого года Россия и Кипр подписали протокол о внесении изменений в соглашение между правительствами об избежании двойного налогообложения в отношении налогов на доходы и капитал.



Татьяна Леухина