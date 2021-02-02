Кипр отказался от программы «золотых паспортов»
Кипр не станет возвращаться к программе предоставления гражданства в обмен на инвестиции в экономику острова. Республика будет использовать иные способы привлечения капитала в страну.
Такое заявление сделал глава островного государства Никос Анастасиадис для прессы сразу после ответов на вопросы следственной комиссии, которая расследует скандал вокруг злоупотреблений инвестиционной программой, пишет ТАСС.
Кипр приостановил выдачу «золотых паспортов» с 1 ноября 2020 года. После этого власти страны начали процедуру лишения гражданства 26 человек и членов их семей. Среди них было девять россиян.
После соответствующего заявления властей страны состоятельные россияне начали скупать недвижимость ради гражданства. Застройщики фиксировали ажиотажный спрос на покупку жилья стоимостью 2 млн евро.
8 сентября прошлого года Россия и Кипр подписали протокол о внесении изменений в соглашение между правительствами об избежании двойного налогообложения в отношении налогов на доходы и капитал.
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