Кипр лишит гражданства девятерых россиян с «золотыми паспортами»

Власти Кипра начнут процедуру лишения гражданства 26 человек и членов их семей.

Как передает Bloomberg, паспортов могут лишиться девять россиян, восемь камбоджийцев, пять китайцев, два кенийца, один иранец и один малайзиец. Все они получили гражданство Кипра через программу инвестиций в экономику страны («золотой паспорт»).

Так, гражданство планируют отозвать у находящегося в розыске финансиста Джо Лоу, который подозревается в краже из предназначенного для помощи малайзийским гражданам фонда 1MDB. Остальные имена не называются.

В марте 2019 года сообщалось, что россияне стали лидерами по получению паспортов Кипра и Мальты.

