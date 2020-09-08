Россия и Кипр подписали изменения в соглашение об избежании двойного налогообложения

Сегодня, 8 сентября, на встрече глава МИД РФ Сергей Лавров обсудил с президентом Кипра Никосом Анастасиадисом перспективы развития двустороннего сотрудничества.

Так, Россия и Кипр подписали протокол о внесении изменений в соглашение между правительствами об избежании двойного налогообложения в отношении налогов на доходы и капитал. Об этом сообщает ТАСС.



Напомним, в начале августа «Реальное время» сообщало, что Россия разорвет Соглашение об избежании двойного налогообложения с Кипром, поскольку стороны не смогли договориться о компромиссном решении в ходе переговоров.