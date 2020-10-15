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Состоятельные россияне скупают недвижимость на Кипре ради гражданства

20:30, 15.10.2020
Состоятельные россияне скупают недвижимость на Кипре ради гражданства
Фото: maxpixel.net

Состоятельные россияне спешат приобрести недвижимость на Кипре ради гражданства. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на компанию Golden Brown Group.

После заявления кипрских властей о сворачивании программы «золотых паспортов», застройщики, работающие на Кипре, зафиксировали ажиотажный спрос на покупку жилья стоимостью 2 млн евро. По словам гендиректора компании Татьяны Бурлаковской, в день закрываются по несколько таких сделок.

Данные клиенты планировали получить кипрское гражданство за покупку недвижимости в стране. Перспектива не успеть до закрытия программы вынуждает иностранцев действовать.

Программа «золотых паспортов» работала ради привлечения инвестиций в экономику страны. Иностранцы, приобретавшие недвижимость, могли претендовать на гражданство. С 1 ноября программа отменяется, так как в кипрской схеме выявлена коррупционная составляющая.

Ранее сообщалось, что Кипр временно отменяет программу по выдаче «золотых паспортов».

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