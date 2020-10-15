Состоятельные россияне скупают недвижимость на Кипре ради гражданства

Состоятельные россияне спешат приобрести недвижимость на Кипре ради гражданства. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на компанию Golden Brown Group.

После заявления кипрских властей о сворачивании программы «золотых паспортов», застройщики, работающие на Кипре, зафиксировали ажиотажный спрос на покупку жилья стоимостью 2 млн евро. По словам гендиректора компании Татьяны Бурлаковской, в день закрываются по несколько таких сделок.

Данные клиенты планировали получить кипрское гражданство за покупку недвижимости в стране. Перспектива не успеть до закрытия программы вынуждает иностранцев действовать.

Программа «золотых паспортов» работала ради привлечения инвестиций в экономику страны. Иностранцы, приобретавшие недвижимость, могли претендовать на гражданство. С 1 ноября программа отменяется, так как в кипрской схеме выявлена коррупционная составляющая.



Ранее сообщалось, что Кипр временно отменяет программу по выдаче «золотых паспортов».

