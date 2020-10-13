Кипр временно отменяет программу по выдаче «золотых паспортов»
Кипр с 1 ноября приостанавливает программу получения гражданства («золотых паспортов») за инвестиции. Об этом сообщает Кипрское информационное агентство.
Решение о приостановке было принято по итогам чрезвычайного заседания правительства Кипра. Оно связано с злоупотреблениями положениями программы.
Напомним, что 8 сентября Россия и Кипр подписали протокол о внесении изменений в соглашение между правительствами об избежании двойного налогообложения в отношении налогов на доходы и капитал.
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