Все матчи чемпионата мира по хоккею пройдут в Латвии

Чемпионат мира по хоккею 2021 года целиком пройдет в Латвии. Соответствующее решение приняла Международная федерация хоккея (IIHF).

Мероприятие пройдет с 21 мая по 6 июня. Игры проведут на стадионе «Арена Рига», а также в здании Олимпийского спортивного центра, который переделают под каток вместимостью в шесть тысяч зрителей.

Напомним, изначально турнир должны были провести совместными усилиями Латвия и Белоруссия. Накануне стало известно, что IIHF перенесла турнир из Минска по соображениям безопасности.



Ранее президент Международной федерации хоккея (IIHF) Рене Фазель заявил, что у России нет никаких шансов на получение права проведения чемпионата мира по хоккею в 2021 году вместо Белоруссии из-за санкций Всемирного антидопингового агентства (WADA).



Подробнее о ситуации с лишением Белоруссии права проведения чемпионата мира по хоккею читайте в материале «Реального времени».

Татьяна Леухина