Все матчи чемпионата мира по хоккею пройдут в Латвии
Чемпионат мира по хоккею 2021 года целиком пройдет в Латвии. Соответствующее решение приняла Международная федерация хоккея (IIHF).
Мероприятие пройдет с 21 мая по 6 июня. Игры проведут на стадионе «Арена Рига», а также в здании Олимпийского спортивного центра, который переделают под каток вместимостью в шесть тысяч зрителей.
BREAKING: The @2021IIHFWorlds will be in Riga and... Riga! Here's your update: https://t.co/EIIrby3eFm— IIHF (@IIHFHockey) February 2, 2021
PČ būs Rīgā! https://t.co/azZoRCE4YU
ЧМ-2021 года примут Рига и... Рига! https://t.co/VQ6aZmKHBU#IIHFWorlds #hockey #icehockey #hokejs #хоккей pic.twitter.com/ZD0eeRxGR7
Напомним, изначально турнир должны были провести совместными усилиями Латвия и Белоруссия. Накануне стало известно, что IIHF перенесла турнир из Минска по соображениям безопасности.
Ранее президент Международной федерации хоккея (IIHF) Рене Фазель заявил, что у России нет никаких шансов на получение права проведения чемпионата мира по хоккею в 2021 году вместо Белоруссии из-за санкций Всемирного антидопингового агентства (WADA).
Подробнее о ситуации с лишением Белоруссии права проведения чемпионата мира по хоккею читайте в материале «Реального времени».
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