Все матчи чемпионата мира по хоккею пройдут в Латвии

Чемпионат мира по хоккею 2021 года целиком пройдет в Латвии. Соответствующее решение приняла Международная федерация хоккея (IIHF).

Мероприятие пройдет с 21 мая по 6 июня. Игры проведут на стадионе «Арена Рига», а также в здании Олимпийского спортивного центра, который переделают под каток вместимостью в шесть тысяч зрителей.

