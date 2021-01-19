В IIHF заявили, что у России нет никаких шансов на проведение ЧМ-2021

У России нет никаких шансов на получение права проведения чемпионата мира по хоккею в 2021 году вместо Белоруссии из-за санкций Всемирного антидопингового агентства (WADA). Об этом сообщил президент Международной федерации хоккея (IIHF) Рене Фазель.

«Есть ли шансы у России? Нет, потому что работают санкции WADA. До того, как решение было утверждено в Спортивно-арбитражном суде Лозанны (CAS), президент ФХР Владислав Третьяк предлагал вариант: если будет возможно, чемпионат мира мог бы принять Санкт-Петербург. Но теперь никаких вариантов нет, потому что WADA и CAS, потому что дисквалификация на два года. С этим ничего не поделаешь», — сказал Фазель.

Рене Фазель. Фото: iihf.com

Президент IIHF также отметил, что в организации рассматривают только три варианта проведения турнира. Первый — только в Латвии, второй — в Латвии и Дании, третий — в Латвии и Словакии. При этом в случае с первым вариантом латвийской стороне придется построить новый хоккейный дворец для проведения матчей ЧМ-2021.

Напомним, изначально турнир должны были провести совместными усилиями Латвия и Белоруссия. Накануне стало известно, что IIHF перенес турнир из Минска по соображениям безопасности.

Ранее сообщалось, что белорусская сторона получит компенсацию из-за лишения права проведения ЧМ-2021.