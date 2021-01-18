Белоруссия лишилась права принять чемпионат мира по хоккею-2021
Чемпионат мира по хоккею в 2021 году не будет проведен в столице Белоруссии Минске. Об этом сообщает пресс-служба Международной федерации хоккея (IIHF).
«Из-за вопросов безопасности, которые находятся вне контроля IIHF, совет IIHF сегодня подтвердил, что решение о переносе чемпионата мира по хоккею из Минска неизбежно. Это решение было принято советом после завершения процедуры оценки процессов», — говорится в пресс-релизе IIHF.
Due to safety and security issues, the IIHF Council will move the 2021 #IIHFWorlds from Minsk. Tournament hosting options to be evaluated. https://t.co/IcCtfOxZdc— IIHF (@IIHFHockey) January 18, 2021
Изначально турнир должен был пройти на территории двух государств — в Латвии и Белоруссии. Из-за лишения Минска права проведения соревнований, второй город-организатор будет определен чуть позже.
Приоритетное право получит Рига. По мнению IIHF проведение всех матчей турнира в одном городе поможет снизить риски заражения коронавирусом для участников.
Подробнее о ситуации с лишением Белоруссии права проведения чемпионата мира по хоккею читайте в материале «Реального времени».СпортХоккейОбщество
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