Белоруссия лишилась права принять чемпионат мира по хоккею-2021

Чемпионат мира по хоккею в 2021 году не будет проведен в столице Белоруссии Минске. Об этом сообщает пресс-служба Международной федерации хоккея (IIHF).

«Из-за вопросов безопасности, которые находятся вне контроля IIHF, совет IIHF сегодня подтвердил, что решение о переносе чемпионата мира по хоккею из Минска неизбежно. Это решение было принято советом после завершения процедуры оценки процессов», — говорится в пресс-релизе IIHF.

Due to safety and security issues, the IIHF Council will move the 2021 #IIHFWorlds from Minsk. Tournament hosting options to be evaluated. https://t.co/IcCtfOxZdc