Новости спорта

20:29 МСК Все новости
Новости раздела
Спорт

Белоруссия лишилась права принять чемпионат мира по хоккею-2021

19:34, 18.01.2021
Белоруссия лишилась права принять чемпионат мира по хоккею-2021
Фото: president.gov.by

Чемпионат мира по хоккею в 2021 году не будет проведен в столице Белоруссии Минске. Об этом сообщает пресс-служба Международной федерации хоккея (IIHF).

«Из-за вопросов безопасности, которые находятся вне контроля IIHF, совет IIHF сегодня подтвердил, что решение о переносе чемпионата мира по хоккею из Минска неизбежно. Это решение было принято советом после завершения процедуры оценки процессов», — говорится в пресс-релизе IIHF.

Изначально турнир должен был пройти на территории двух государств — в Латвии и Белоруссии. Из-за лишения Минска права проведения соревнований, второй город-организатор будет определен чуть позже.

Приоритетное право получит Рига. По мнению IIHF проведение всех матчей турнира в одном городе поможет снизить риски заражения коронавирусом для участников.

Подробнее о ситуации с лишением Белоруссии права проведения чемпионата мира по хоккею читайте в материале «Реального времени».

СпортХоккейОбщество
комментарии 0

комментарии

Пока никто не оставил комментарий, будьте первым

Войти через соцсети
Свернуть комментарии

Новости партнеров

Читайте также

Спецпроекты

Рекомендуем