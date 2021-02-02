Татарстан направит на новые детсады почти 2 миллиарда

Фото: Максим Платонов

Где в Татарстане появятся новые детсады

ГИСУ Татарстана начало поиск подрядчиков на первые крупные стройки социальных объектов 2021 года. Так, ведомство уже разместило тендеры на строительство дошкольных учреждений в Казани и Набережных Челнах на общую сумму около 1,9 млрд рублей. Все эти учреждения появятся в крупных жилых массивах на периферии городов, которые часто испытывают нехватку мест в детсадах и школах.

Так, 448 млн рублей Татарстан планирует потратить на два дошкольных учреждения, одно из которых, на 260 мест, расположится в новом, третьем квартале «Салават купере». В январе этого года там уже началось заселение первого дома на 340 квартир в рамках программы соципотеки. Второй детсад появится в ЖК «Весна-2», расположенном неподалеку от Самосырово. Вероятно, это лишь первое из нескольких дошкольных учреждений там: застройщики ранее сообщали, что в итоги в «Весна-2» будет пять детсадов на 1 140 мест — впрочем, полная сдача комплекса намечена только на 2022 год. Аналогично, в третьем квартале «Салават купере» в 2020 году заключение о соответствии уже получил детский сад «Тиктормас» («Непоседа») — также на 260 мест.

Детский сад «Килэчэк» на 220 мест в ЖК «Седьмое небо» (Советский район). Фото: gsn.tatarstan.ru

Почти столько же, 449 млн рублей, потратят на два детсада в Пестречинском районе, один из которых, на 220 мест, расположится в ЖК «Светлый» — ранее там ради новых домов снесли недостроенный детский сад. Второй появится неподалеку, в селе Богородское.

Еще 440 млн рублей уйдет на детсад в поселке Константиновка под Казанью на 140 мест, а также в ЖК «Седьмое небо» (Советский район) на 220 мест (там недавно уже появился один такой же вместимости — носит название «Килэчэк» («Будущее»). Судя по данным тендера, детсад в Константиновке расположится неподалеку от ЖК «Лето». Тогда там на ближайшее время запланировано строительство сразу двух детсадов — на второй, на 260 мест, дополнительно выделено 269 млн рублей.

К слову, в тендерной документации также содержится подробный дизайн-проект для детсада «Седьмое небо», даже несколько вариантов — вот один их них в качестве примера.

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Наконец, еще 269 млн рублей направят на детсад на 220 мест в Набережных Челнах в ЖК «Притяжение» в поселке «Орловка». Сегодня же мэрия Челнов сообщила, что в строящиеся детсады в городе, в том числе и в детсад в «Притяжении», уже открыта электронная запись. Этот детсад, как и остальные, по условиям контракта должны завершить к декабрю 2021 года.



К чему приводила нехватка мест для дошкольников

Напомним, что места в школах и детсадах часто становятся больной темой для жителей крупных жилых массивов. Не так давно эту проблему поднимали на онлайне с министром образования Татарстана Ильсуром Хадиуллиным — жители Куюков и Салмачей жаловались ему на отсутствие мест в детсадах и школах, из-за чего детей приходилось возить в образовательные учреждения Казани.

В ЖК «Светлый» в Куюках не так давно снесли недостроенное здание детского сада. Фото: кадр видео из соцсети

В том же ЖК «Светлый» в Куюках не так давно снесли недостроенное здание детского сада — строительство его велось на протяжении нескольких лет, теперь же на его месте возведут новые дома. Однако глава компании-застройщика АО «Девелоперская компания «Антей» тогда поясняла: то учреждение должно было быть частным детсадом, от него впоследствии решено было отказаться.

В «Салават купере» вопрос очереди в детсадах особенно остро встал в 2019 году — тогда люди занимали очереди к детсадам затемно, и все равно многие не смогли пристроить своих детей в дошкольное учреждение.

Всего же в 2021 году только в рамках национального проекта «Демография» планируют построить 13 детсадов на 2 290 мест.

Александр Артемьев