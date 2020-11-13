Под Казанью снесут недостроенный детский садик ради строительства жилых домов

Фото: кадр видео из соцсети

Под Казанью в ЖК «Светлый» недостроенный детский сад, который люди ждали несколько лет, снесут ради строительства новых жилых домов. Об этом рассказал в соцсетях риелтор ЖК «Светлый».

В жилом комплексе в Куюках строительство детского сада велось несколько лет. В прошлом году здесь открыли один муниципальный детский сад, однако мест в нем не хватает. Жители микрорайона ждали обещанного застройщиком еще одного детсада, его строительство, хоть и медленно, но велось. Но недавно стало известно, что застройщик решил снести долгострой ради новых жилых домов.

Как объяснил представитель застройщика, коммерческий садик может быть просто не востребован из-за дороговизны.

«Главная причина остановки стройки — высокая стоимость содержания детей в таком садике, она могла составить от 10 до 15 тысяч рублей в месяц, соответственно, детсад был бы невостребованным молодыми семьями. По этой причине детский сад исключен из нового утвержденного проекта планировки ЖК, после демонтажа конструкций на этом месте будут возведены стандартные многоквартирные дома», — цитирует представителя застройщика «Вечерняя Казань».

Впрочем, застройщик тут же выдал новое обещание построить еще два муниципальных детских сада на 220 мест каждый и школы на 1 224 места.

«Строительство и открытие второго детского сада запланированы на 2021 год, а вопрос финансирования школы и третьего детского сада сейчас решается», — заключил представитель компании.

Ранее сообщалось, что проблемы развития поселка Куюки войдут в список тем, которыми займется совет Казанской агломерации.

