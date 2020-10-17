Госстройнадзор Татарстана проверяет новый детский сад «Килэчэк»

Госстройнадзор Татарстана приступил к комплексной проверке детского сада №187 «Килэчэк» («Будущее») в казанском жилом комплексе «Седьмое небо». Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Детский сад на 220 мест построен благодаря национальному проекту «Демография». Госстройнадзор Татарстана проверяет соответствие с проектной документацией. Особенное внимание уделено проверке работоспособности системы сигнализации и оповещения при пожаре, системы дымоудаления, вывод сигнала на пульт пожарной охраны.

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Также инспекторы проверяют соблюдение санитарных норм, отделку помещений, освещение, наличие медицинского и дезинфицирующего оборудования.

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