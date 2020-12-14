Министр образования Татарстана рассказал, когда будут построены школы и детсады в Куюках и Салмачах

Фото: Роман Хасаев

Глава Минобрнауки РТ Ильсур Хадиуллин отметил на вопрос жителей Куюков и Салмачей о том, когда там будет построены школы и детсад.



«Действительно, проблема есть, она большая сегодня. Там пока школы нет. Мы в этих поселках два детских сада сдали на 220 мест. Детские сады работают, там тоже много было вопросов, постепенно решаются. А по поводу строительства школы — земельный участок определен. Конечно, там огромное количество домов. С нашей стороны техническое задание на строительство школы на 1 224 места подготовлено, направлено в Минстрой, сейчас будет разрабатываться проектно-сметная документация. […] Дети посещают школы Советского района, мы их принимаем».

Сроки строительства министр назвать затруднился.

Ранее сообщалось, что под Казанью в ЖК «Светлый» недостроенный детский сад, который люди ждали несколько лет, снесут ради строительства новых жилых домов.