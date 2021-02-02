Синоптики Татарстана предупредили о сильном ветре и тумане

Синоптики Татарстана предупредили об ухудшении погодных условий. Прогноз опубликован на сайте Гидрометцентра РТ.

Так, днем 2 февраля на территории республики местами ожидается сильный ветер порывами 15—20 м/с. Ночью и днем завтра, 3 февраля, местами прогнозируется туман с ухудшением видимости до 500 метров и менее.

Фото: ГУ МЧС РФ по РТ

Вчера стало известно, какая погода будет на этой неделе в Татарстане. Синоптики ожидают метели в будние дни и похолодание в выходные.



Ранее в КФУ спрогнозировали аномально теплый февраль. «Характер погоды в республике будет неустойчивым: меняются циркуляционные условия, к нам приходят теплые атмосферные фронты. Февраль по температурным показателям прогнозируется выше нормы на 8—10 градусов», — рассказал профессор кафедры метеорологии, климатологии и экологии атмосферы Института экологии и природопользования КФУ Юрий Переведенцев.



Татьяна Леухина