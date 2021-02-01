Татарстан ожидает снежная неделя с похолоданием в выходные

Фото: Максим Платонов (архив)

Гидрометцентр Татарстана составил прогноз погоды на ближайшие дни. Синоптики ожидают метели в будние дни и похолодание в выходные.

Во вторник через Татарстан пройдет смещающийся с юго-запада на Среднее Поволжье циклон, предсказывают метеорологи. Он принесет с собой снег, мокрый снег, местами сильный, местами с дождем. В отдельных районах прогнозируются метель и гололед. Юго-западный ветер сменится северо-западным и днем местами усилится до 15—20 м/с. Ночью температура опустится до 5—10 градусов ниже ноля, а днем она будет колебаться от -1°С до -6°С. На юго-востоке республики будет еще теплее: от 0°С до +2°С.

В среду из-за высокого давления осадки почти прекратятся, в отдельных районах пройдет небольшой снег. Ночью похолодает до 10—15 градусов мороза, а днем термометры покажут 5—10 градусов ниже ноля.

Фото: Максим Платонов (архив)

В четверг теплый атмосферный фронт опять станет причиной снега и слабой метели. Также синоптики обещают гололед. Температура ночью прогнозируется на уровне от -7°С до -12°С. Днем она будет колебаться от +1°С до -4°С.

Приблизительно такая же погода ожидается и в пятницу: осадки, местами метель. Температуры ночью от -4°С до -9°С, днем — от 0°С до -5°С.

В выходные, по предварительному прогнозу, похолодает. Рост атмосферного давления приведет к прекращению осадков. Ночные температуры прогнозируются на уровне 19—24 градусов мороза, днем — от -17°С до -22°С.