В КФУ спрогнозировали теплый февраль в Татарстане

В Татарстане погода в начале февраля прогнозируется аномально теплой. Об этом сообщил профессор кафедры метеорологии, климатологии и экологии атмосферы Института экологии и природопользования КФУ Юрий Переведенцев.

Потепление связано с циркуляционным фактором, выходом тепла. С одной стороны на нас воздействует сибирский антициклон, но с другой стороны, в Москве сейчас господствует циклон, который не приближается к нам, объяснил специалист.

Февраль, по его мнению, будет теплее обычного. В январе погода была очень неустойчивой, за второй месяц зимы выпала практически двухмесячная норма осадков. Максимальная высота снежного покрова на метеорологической станции «Казань — Университет» составила порядка 56 см. Сейчас из-за оттепели снег «присел» и высота покрова равна 46 см.

Фото: realnoevremya.ru

По прогнозу Гидрометцентра России, 1 февраля температура воздуха днем составит -1 градус, ночью — -6 градусов, возможен небольшой кратковременный снег. 2 февраля днем температура составит -3 градуса, ночью — -7. В среду, 3 февраля, ожидается облачность, без осадков: днем — -4 градуса, ночью — —8 градусов.

«Характер погоды в республике будет неустойчивым: меняются циркуляционные условия, к нам приходят теплые атмосферные фронты. Февраль, по температурным показателям, прогнозируется выше нормы на 8-10 градусов», — приводит слова Переведенцева пресс-служба КФУ.

Сегодня синоптики предупредили о метели, порывистом ветре и сильном гололеде в последний день января.



Татьяна Леухина