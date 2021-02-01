В Набережных Челнах увеличили количество домов, в которых в 2021 году проведут капитальный ремонт

Фото: Максим Платонов (архив)

В Набережных Челнах увеличили количество многоквартирных домов, в которых в текущем году проведут капитальный ремонт. По словам первого заместителя руководителя исполкома автограда Ильи Зуева, в программу капремонта попали 150 жилых зданий.

«Цифра увеличена со 134 потому что мы подавали заявку на дополнительное финансирование федеральное по ремонту лифтов. Заявка эта удовлетворена и увеличена сумма капремонта», — объяснил увеличение попавших в программу капремонта домов Зуев.

На капитальный ремонт домов в Набережных Челнах в 2021 году направят 1 млрд 469 млн рублей, сообщают «Вести КАМАЗа».

Зуев добавил, что к капремонту в городе планируется приступить уже в марте, когда будет заключен договор. Сейчас проходит электронный аукцион, на который можно подать заявку до 19 февраля.

Фото: realnoevremya.ru (архив)

Напомним, в 2021 году в Набережных Челнах по программе капитального ремонта планировались работы в 134 многоквартирных домах на общую сумму 1,2 млрд рублей.

Отметим, что в ткущем году власти Татарстана не стали повышать размер взносов на капремонт. Они сохранятся на уровне 2020 года.

Татьяна Демина