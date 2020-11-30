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В Челнах на капремонт домов в 2021 году потратят 1,2 млрд рублей

12:35, 30.11.2020
В Челнах на капремонт домов в 2021 году потратят 1,2 млрд рублей
Фото: Максим Платонов (архив)

В Набережных Челнах в 2021 году запланированы работы в 134 многоквартирных домах по программе капитального ремонта на общую сумму 1,2 млрд рублей, сообщил первый заместитель руководителя исполнительного комитета автограда Илья Зуев.

Вся необходимая документация для проведения торгов уже сдана в Фонд ЖКХ республики Татарстан, сообщает пресс-служба мэрии Набережных Челнов.

Фото: realnoevremya.ru (архив)

В минувшую субботу на совещании в Доме правительства первый заместитель министра строительства, архитектуры и ЖКХ РТ Алексей Фролов доложил, что в Татарстане закончили капитальный ремонт более 1 тыс. многоквартирных домов.

Татьяна Леухина
НедвижимостьОбществоВластьИнфраструктура Татарстан
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