Новости общества

15:48 МСК Все новости
Новости раздела
Общество

В Татарстане сохранили размер взносов на капремонт на уровне 6,11 рубля за «квадрат»

15:12, 29.01.2021
В Татарстане сохранили размер взносов на капремонт на уровне 6,11 рубля за «квадрат»
Фото: kzn.ru

Власти Татарстана не стали повышать размер взносов на капремонт. Они сохранятся на уровне 2020 года.

В соответствующем постановлении правительства РТ указано, что требуется только заменить слова «на 2020 год» словами «на 2021 год».

Фото: Максим Платонов (архив)

Документ подписан премьер-министром РТ Алексеем Песошиным 29 января.

Напомним, в прошлом году Кабмин РТ поднял плату на 4,4%. При этом финансирование капитального ремонта сократили.

ОбществоВластьЭкономикаБюджетНедвижимость Татарстан
комментарии 0

комментарии

Пока никто не оставил комментарий, будьте первым

Войти через соцсети
Свернуть комментарии

Новости партнеров

Читайте также

Спецпроекты

Рекомендуем