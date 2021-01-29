В Татарстане сохранили размер взносов на капремонт на уровне 6,11 рубля за «квадрат»
Власти Татарстана не стали повышать размер взносов на капремонт. Они сохранятся на уровне 2020 года.
В соответствующем постановлении правительства РТ указано, что требуется только заменить слова «на 2020 год» словами «на 2021 год».
Документ подписан премьер-министром РТ Алексеем Песошиным 29 января.
Напомним, в прошлом году Кабмин РТ поднял плату на 4,4%. При этом финансирование капитального ремонта сократили.ОбществоВластьЭкономикаБюджетНедвижимость Татарстан
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