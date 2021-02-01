Аналитик «Зенита» Никита Васюхин может перейти в «Рубин»

Тренер-аналитик «Зенита» Никита Васюхин может перейти в казанский «Рубин», сообщает издание «Спорт-Экспресс».

В казанском клубе ищут специалиста по аналитической работе в тренерский штаб Леонида Слуцкого и селекционной службы. Васюхин занимает аналогичную должность в «Зените».

Год назад Слуцкий уже приглашал в свой штаб на время сбора в Турции бывшего футбольного блогера и тренера-аналитика Игоря Мананникова. До этого рулевой «Рубина» выкладывал в свой «Инстаграм» пост о поиске для себя помощника в тренерском штабе казанской команды.

Леонид Слуцкий. Фото: twitter.com/fcrk

Васюхин был приглашен в «Зенит» после серии популярных публикаций в собственном аналитическом блоге «Блокнот» в «ВКонтакте» и на сайте Sports.ru. Он также вел известное футбольное-шоу на Youtube «Я — васюхинец».

Васюхин считается одним из самых сильнейших специалистов среди молодых аналитиков в России. Некоторое время назад он получал приглашение на работу в штабе Хосепа Гвардиолы в английском «Манчестер Сити».