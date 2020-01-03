Слуцкий заявил о поиске помощников в тренерский штаб «Рубина»
Главный тренер «Рубина» Леонид Слуцкий написал в «Инстаграм», что продолжает искать помощников для тренерского штаба футбольного клуба. Свое сообщение он сопроводил шуточным роликом.
«После отказа Березуцких продолжаю поиски помощников в @fcrk», — написал Слуцкий.
Ранее бывший помощник Леонида Слуцкого в голландском «Витессе» Василий Березуцкий рассказал, почему не будет переезжать за тренером в казанский «Рубин».Спорт Татарстан
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