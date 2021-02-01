В Казани из-за строительства метро закрыли участок дороги по улице Минской

В Казани до 14 апреля временно ограничивают движение транспорта и пешеходов по автомобильной дороге по Минской улице. Это связано с работами по выносу газопровода из зоны строительства станции метро.

Как уточняется на сайте мэрии столицы Татарстана, движение будет закрыто на участке по улице Минской, возле домов №110, 155 по улице Юлиуса Фучика.

Фото: kzn.ru

В минувшую пятницу стало известно об изменении схемы движения общественного транспорта по улице Юлиуса Фучика. Теперь автобусы и троллейбусы будут объезжать участок от дома №135 до улицы Ломжинской. Это связано со строительством станции метро «100 лет ТАССР». До каких пор будут действовать изменения, не уточняется.



Также из-за строительства второй ветки казанского метрополитена в городе ограничили движение по автодороге по улице Юлиуса Фучика до 21 октября и по улице Рихарда Зорге до 28 октября.



Кроме того, из-за подготовки и проведения Всероссийской Спартакиады Специальной Олимпиады по зимним видам спорта в столице Татарстана изменят организацию дорожного движения по ряду улиц.

Татьяна Леухина