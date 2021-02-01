В Казани перекроют ряд улиц ради Всероссийской Спартакиады Специальной Олимпиады

Власти Казани изменят организацию дорожного движения по ряду улиц. Это связано с подготовкой и проведением Всероссийской Спартакиады Специальной Олимпиады по зимним видам спорта.

С шести утра 3 февраля до полуночи 8 февраля в Казани будут ограничены остановка и стоянка автомобилей по обеим сторонам улицы Нижней, на участке от пересечения с Лейтенанта Красикова до пересечения с улицей Железнодорожников. Те же ограничения будут действовать по обеим сторонам улицы Футбольной, на участке от пересечения с Железнодорожников до пересечения с улицей Уссурийской.

Фото: KZN.RU

С шести утра до 22.00 5 февраля проехать нельзя будет по улице Кремлевской, на участке от пересечения с улицей Чернышевского до пересечения с улицей Проезд Шейнкмана и площадью Первого Мая.

Парковка специализированных автобусов по улице Коротченко будет организована на участке от жилого дома №4 до перекрестка с улицей Ташаяк, сообщается на сайте исполкома.

Напомним, что Всероссийская Спартакиада по Специальной Олимпиаде пройдет с 3 по 8 февраля. В ней примут участие только российские спортсмены. Их в том числе отберут для участия в основном мероприятии 2022 года.



Ольга Плешкова