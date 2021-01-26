В Казани из-за строительства метро до 21 октября ограничили движение по улице Фучика

В Казани из-за строительства второй линии метро ограничили движение транспорта и пешеходов по автодороге по улице Юлиуса Фучика, сообщается на сайте мэрии города.

Ограничение на участке от дома №135 по улице Фучика до улицы Ломжинской будет действовать до 21 октября.

Скриншот «Яндекс.Карты»

В декабре в Казани на пересечении улиц Фучика и Ломжинской из-за строительства метро убрали пешеходный переход. По этой же причине до 15 марта недоступен для движения транспорта и пешеходов участок автодороги возле дома №34 по улице Фучика.



Татьяна Демина