В Татарстане за сутки зафиксировано 86 новых случаев COVID-19

Фото: Максим Платонов (архив)

В Татарстане за последние сутки зарегистрировано еще 86 заболевших коронавирусом. За весь период в республике числится уже 16 132 случая COVID-19.

Из сегодняшних два случая завозные, 84 — контактные. По данным республиканского оперштаба, 31 человек госпитализирован, 55 получают лечение на дому.

В Казани зафиксировано 43 случая, в Набережных Челнах — 8, в Актанышском районе — 6, в Нурлатском — 4. По три заболевших за сутки выявлено в Бавлинском, Лаишевском и Нижнекамском районах. По два новых случая заражения отмечены в Елабужском, Мамадышском и Пестречинском районах.

Фото: realnoevremya.ru

По одному заразившемуся за сутки в Аксубаевском, Алексеевском, Балтасинском, Бугульминском, Верхнеуслонском, Высокогорском, Лениногорском, Менделеевском, Муслюмовском и Чистопольском районах.

Выздоровели за весь период 12 623 человека, в том числе 98 за минувшие сутки.