В Вахитовский суд поступило свыше 300 материалов по воскресному митингу в Казани

Фото: Максим Платонов

В Вахитовский суд Казани по состоянию на 15.00 поступило уже 345 материалов после несанкционированный акции в поддержку оппозиционера Алексея Навального, прошедшей в воскресенье. Об этом «Реальному времени» сообщили в пресс-службе суда.

Ранее в суде сообщили о поступлении 270 материалов дела об акции.

Фото: Максим Платонов

По итогам прошлого несанкционированного митинга, прошедшего 23 января, в Вахитовский суд поступило 208 административных дел.

Подробнее о том, как проходила вторая несанкционированная акция в столице Татарстана, — в материале «Реального времени».

Татьяна Леухина