В Вахитовский суд Казани поступило 270 материалов после воскресной акции

Фото: Максим Платонов

В Вахитовский суд Казани за сегодняшний день поступило 270 материалов по итогам несанкционированной акции, прошедшей в воскресенье. Об этом «Реальному времени» сообщили в пресс-службе суда.

Всех, кого привезли в суд, не стали помещать в конвойные камеры. Они ждут рассмотрения дел около зала судебного заседания, уточнили в пресс-службе.

Фото: Максим Платонов

Утром в Вахитовский суд Казани поступило 30 материалов, три из них рассмотрели. Людям дали от 10 до 20 суток ареста.

«Реальное время» подробно рассказывало, как в Казани прошли несогласованные акции в поддержку оппозиционера Алексея Навального.

На прошлой неделе Вахитовский суд рассмотрел 208 административных дел в отношении участников несогласованной акции 23 января.



Татьяна Леухина