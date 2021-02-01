Татарстанцев предупредили о надвигающейся метели и снеге с дождем

Гидрометцентр Татарстана предупредил о надвигающейся на республику метели. С 18 часов 1 февраля по 18 часов 2 февраля в республике ожидаются ветер порывами 18—23 м/с, сильный и мокрый снег, метель, гололед, на дорогах сильная гололедица и снежные заносы.



Днем 2 февраля на территории республики местами ожидается сильный ветер порывами 15—20 м/с. Также выпадет снег, мокрый снег, местами сильный, днем в южных районах с дождем.

Ранее сообщалось, что «аномальная» зима поможет будущему урожаю в Татарстане.

Ольга Плешкова