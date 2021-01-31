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Психолог дал советы, как побороть зависимость от социальных сетей

09:46, 31.01.2021
Психолог дал советы, как побороть зависимость от социальных сетей
Фото: realnoevremya.ru

Клинический психолог Михаил Хорс дал советы, как побороть зависимость от социальных сетей. По его словам, сначала нужно определить, чувствует ли человек дискомфорт, если не сидит в соцсетях.

Следующий важный шаг — признание проблемы.

«Уйти от позиции «я хочу туда заглянуть» к позиции «я не хочу — я хочу заняться спортом, работой, отношениями, развитием, но меня туда тянет моя зависимость». Когда человек такую позицию занимает, уже с этой тягой, с этой потребностью, которая противоречит его целям, его желаниям, проще справляться», — цитирует эксперта RT.

В помощь от зависимости можно привлечь инструменты — приложения, которые показывают эфирное время. Таким образом появится контроль.

Еще одна техника — это записать на листке бумаги ущерб от сидения в соцсетях. Рядом можно прописывать альтернативу, например, вместо траты времени на «ленту» — занятие спортом.

Ранее в Госдуме предложили включить плату за услуги психологов в налоговый вычет.

Ольга Плешкова
Общество Татарстан
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