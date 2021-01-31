Психолог дал советы, как побороть зависимость от социальных сетей

Клинический психолог Михаил Хорс дал советы, как побороть зависимость от социальных сетей. По его словам, сначала нужно определить, чувствует ли человек дискомфорт, если не сидит в соцсетях.

Следующий важный шаг — признание проблемы.

«Уйти от позиции «я хочу туда заглянуть» к позиции «я не хочу — я хочу заняться спортом, работой, отношениями, развитием, но меня туда тянет моя зависимость». Когда человек такую позицию занимает, уже с этой тягой, с этой потребностью, которая противоречит его целям, его желаниям, проще справляться», — цитирует эксперта RT.

В помощь от зависимости можно привлечь инструменты — приложения, которые показывают эфирное время. Таким образом появится контроль.

Еще одна техника — это записать на листке бумаги ущерб от сидения в соцсетях. Рядом можно прописывать альтернативу, например, вместо траты времени на «ленту» — занятие спортом.

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Ольга Плешкова