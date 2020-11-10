В Госдуме предложили включить плату за услуги психологов в налоговый вычет

Предложение о включении платы за услуги психологов в список расходов, по которому россияне имеют право получить налоговый вычет, поступило от депутата Госдумы Виктора Зубарева. По его словам, в этом году весной зафиксировали высокий спрос на препараты поддержки нервной системы.

«Учитывая тревожные данные статистики, в целях благополучного развития ментального здоровья наших граждан прошу вас расширить список расходов, по которым граждане имеют право получить социальный налоговый вычет, и включить в него плату за услуги по оказанию квалифицированной психологической и психотерапевтической помощи в организациях и у специалистов, имеющих лицензию на оказание подобных услуг», — приводит его слова RT.

realnoevremya.ru

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