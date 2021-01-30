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В Татарстане подтвердились пять случаев смерти от COVID-19

15:30, 30.01.2021 Сюжет:  Все о коронавирусе / COVID-19
В Татарстане подтвердились пять случаев смерти от COVID-19
Фото: realnoevremya.ru (архив)

В Татарстане подтвердились пять случаев смерти от COVID-19. Об этом сообщает оперштаб РТ.

Жертвами новой коронавирусной инфекции стали женщина 1958 года рождения и четверо мужчин — 1938, 1944, 1948 и 1953 года рождения.

Фото: realnoevremya.ru (архив)

Причины смерти установили в результате патологоанатомической экспертизы. Вирус идентифицирован.

За весь период пандемии от коронавируса умерли 265 татарстанцев.

За минувшие сутки в республике выявили 84 заболевших коронавирусом. Таким образом, на 30 января выявлено 15 959 случаев COVID-19.

Татьяна Леухина
ОбществоМедицина Татарстан
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