В Татарстане подтвердились пять случаев смерти от COVID-19
В Татарстане подтвердились пять случаев смерти от COVID-19. Об этом сообщает оперштаб РТ.
Жертвами новой коронавирусной инфекции стали женщина 1958 года рождения и четверо мужчин — 1938, 1944, 1948 и 1953 года рождения.
Причины смерти установили в результате патологоанатомической экспертизы. Вирус идентифицирован.
За весь период пандемии от коронавируса умерли 265 татарстанцев.
За минувшие сутки в республике выявили 84 заболевших коронавирусом. Таким образом, на 30 января выявлено 15 959 случаев COVID-19.
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