В Татарстане сегодня выявлено 84 заболевших коронавирусом

В Татарстане сегодня выявлено 84 заболевших коронавирусом, все контактные. Госпитализированы 36 человек, 48 лечатся дома.

Среди заболевших четыре ребенка. Шестерым пациентам от 18 до 30 лет, в категории от 30 до 50 числится 21 человек. 15-ти заболевшим от 50 до 60 лет, 18-ти от 60 до 70. В категории от 70 до 80 лет 13 заболевших, от 80 до 90 семеро человек.

Фото: realnoevremya.ru

Большая часть выявлена в Казани (55). В Набережных Челнах девять человек. Четыре пациента в Тукаевском районе, трое — в Пестречинском. По два выявлены в Высокогорском, Лаишевском, Нижнекамском, Нурлатском районах. Единичные случаи в Азнакаевском, Верхнеуслонском, Зеленодольском, Мамадышском районах РТ.

Таким образом, на 30 января выявлено 15 959 случаев COVID-19. Выздоровели 12 430 человек, в том числе 99 за минувшие сутки.



Ольга Плешкова