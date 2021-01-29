В Башкортостане разрешили заполнять спортивные арены на более 70%

Власти Башкортостана смягчили требования проведения спортивных мероприятий на территории региона связанных с ограничениями из-за коронавируса.

По сообщению пресс-службы республики, в регионе увеличили разрешенную заполняемость арены на матчах Российской премьер-лиги (РПЛ) до 85%, а игры в рамках Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) — до 70%.

Фото: vk.com/hcsalavat

На другие спортивные мероприятия распространяются следующие ограничения: в помещениях — до 70%, на открытом воздухе — до 85%.

Отметим, что ранее в Башкирии действовало ограничение по заполняемости трибун до 25%. При этом на хоккей арену можно было заполнять до 50% от посещаемости.

Накануне «Салават Юлаев» гарантировал себе участие в плей-офф КХЛ.