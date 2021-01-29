Партия вакцины против коронавируса сегодня прибудет в Татарстан

Партия ранее анонсированной вакцины против коронавируса должна прибыть в Татарстан сегодня, сейчас она находится в дороге. Об этом сообщил в пятницу на брифинге замминистра здравоохранения РТ — начальник Управления здравоохранения Казани Владимир Жаворонков.



На вопрос о том, сколько людей в настоящее время ожидает вакцинации по записи, он ответил, что не назовет точное количество. Также он сообщил, что в процессе вакцинации задействовано 1 896 медработников.



Руководитель Управления Роспотребнадзора по РТ Марина Патяшина, отвечая на вопрос о том, подойдет ли вакцина людям, заболевшим сразу двумя штаммами COVID-19, заявила, что вакцина работает от всех видов и подвидов коронавируса.

Также на брифинге сообщалось, что в Татарстане за неделю проверили более 500 объектов на соблюдение предписаний против COVID-19.