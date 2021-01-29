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Партия вакцины против коронавируса сегодня прибудет в Татарстан

14:35, 29.01.2021 Сюжет:  Все о коронавирусе / COVID-19
Партия вакцины против коронавируса сегодня прибудет в Татарстан
Фото: realnoevremya.ru

Партия ранее анонсированной вакцины против коронавируса должна прибыть в Татарстан сегодня, сейчас она находится в дороге. Об этом сообщил в пятницу на брифинге замминистра здравоохранения РТ — начальник Управления здравоохранения Казани Владимир Жаворонков.

На вопрос о том, сколько людей в настоящее время ожидает вакцинации по записи, он ответил, что не назовет точное количество. Также он сообщил, что в процессе вакцинации задействовано 1 896 медработников.

Руководитель Управления Роспотребнадзора по РТ Марина Патяшина, отвечая на вопрос о том, подойдет ли вакцина людям, заболевшим сразу двумя штаммами COVID-19, заявила, что вакцина работает от всех видов и подвидов коронавируса.

Также на брифинге сообщалось, что в Татарстане за неделю проверили более 500 объектов на соблюдение предписаний против COVID-19.

ОбществоМедицина Татарстан
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