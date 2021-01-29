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В Татарстане за неделю проверили более 500 объектов на соблюдение предписаний против COVID-19

14:27, 29.01.2021 Сюжет:  Все о коронавирусе / COVID-19
В Татарстане за неделю проверили более 500 объектов на соблюдение предписаний против COVID-19
Фото: realnoevremya.ru (архив)

В Татарстане Роспотребнадзором за последнюю неделю проверено 543 объекта. Нарушения нашли в 40, что составляет 7,4%. 12 объектов — в сфере торговли, 6 — в сфере частного здравоохранения, 4 — общественного питания, рассказала руководитель управления Роспотребнадзора по республике Марина Патяшина.

Составлено 55 протоколов на сумму в 475 500 рублей. Выдано 479 предписаний о проведении дополнительных мероприятий. Деятельность одного объекта приостановлена на 30 суток — это частное здравоохранение в медицинских районах.

Также Патяшина рассказывала, что с начала сентября в Татарстане не допустили к занятиям более 11 тысяч школьников.

ОбществоМедицина Татарстан
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