Патяшина об исследованиях на коронавирус в Татарстане: «Почти полреспублики обследовали»

Фото: realnoevremya.ru / Максим Платонов

Руководитель Управления Роспотребнадзора по РТ Марина Патяшина заявила, что после выхода с праздничных каникул ситуация в Татарстане по случаям заражения коронавирусом остается стабильной, регистрируется небольшое количество заболеваний.



По ее словам, темп прироста в республике составляет 0,5%, наблюдается некоторое снижение заболеваемости по сравнению с той неделей, когда было 0,6%. С нарастающим итогом на сегодняшний день сделано 1 667 476 тестов. «Почти полреспублики обследовали», — заключила Патяшина, комментируя результаты.

Ранее Патяшина сообщала, что туристам из Татарстана, которые не смогли посетить зарубежные страны в 2020 году, возвратили около 9 млн рублей.