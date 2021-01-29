В Татарстане выявлены еще 85 заболевших COVID-19

В Татарстане за последние сутки официально зарегистрированы 85 заболевших коронавирусом. Всего на 29 января в Татарстане зафиксировано 15 875 случаев COVID-19.

За сутки выздоровели 97 человек, всего с начала пандемии выздоровел 12 331 человек. Умерли за весь период 256 человек.

В Татарстане вакциной «Спутник V» вакцинированы 12 777 человек, из них вторую дозу получили 2 476 человек. Всего в республику поступило 13 442 комплекта доз вакцины. Медиками использовано 95,1%.