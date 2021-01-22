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СКР возбудил уголовное дело из-за призывов несовершеннолетним выйти на митинг

18:54, 22.01.2021
СКР возбудил уголовное дело из-за призывов несовершеннолетним выйти на митинг
Фото: realnoevremya.ru

Следственный комитет России возбудил уголовное дело по статье «Вовлечение несовершеннолетних в совершение противоправных действий, заведомо представляющих опасность для жизни несовершеннолетних, посредством информационно-телекоммуникационных сетей».

Сообщается, что на территории Москвы и других регионов России действуют ограничения в условиях распространения COVID-19. Власти отказывают в согласовании митингов 23 января 2021 года, так как в условиях сложной эпидситуации мероприятие создает реальную угрозу заболевания.

Несмотря на это, в соцсетях сторонники оппозиционера Навального призывают несовершеннолетних выйти на несанкционированные митинги в Москве и других регионах России.

В СКР сообщили, что в рамках расследования уголовного дела выясняется, кто опубликовал призывы к неограниченному кругу несовершеннолетних об участии в несогласованной акции.

Ранее соцсеть «ВКонтакте» заблокировала встречу сообщества штаба Навального в Казани.

Ольга Плешкова
ОбществоПроисшествия Татарстан
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