СКР возбудил уголовное дело из-за призывов несовершеннолетним выйти на митинг

Следственный комитет России возбудил уголовное дело по статье «Вовлечение несовершеннолетних в совершение противоправных действий, заведомо представляющих опасность для жизни несовершеннолетних, посредством информационно-телекоммуникационных сетей».

Сообщается, что на территории Москвы и других регионов России действуют ограничения в условиях распространения COVID-19. Власти отказывают в согласовании митингов 23 января 2021 года, так как в условиях сложной эпидситуации мероприятие создает реальную угрозу заболевания.

Несмотря на это, в соцсетях сторонники оппозиционера Навального призывают несовершеннолетних выйти на несанкционированные митинги в Москве и других регионах России.

В СКР сообщили, что в рамках расследования уголовного дела выясняется, кто опубликовал призывы к неограниченному кругу несовершеннолетних об участии в несогласованной акции.

Ранее соцсеть «ВКонтакте» заблокировала встречу сообщества штаба Навального в Казани.



Ольга Плешкова