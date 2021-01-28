МВД: каждое четвертое экономическое уголовное дело в Татарстане — в крупном размере

Фото: Ирина Плотникова

Министр МВД по Татарстану Артем Хохорин отметил заметное повышение в 2020 году результативности работы в сфере экономики. В 2020 году в РТ выявлено 2 527 преступлений экономической направленности, причем каждое четвертое — в крупном и особо крупном размерах. Пресечено 1 098 коррупционных преступлений. Такие данные представили на итоговой коллегии МВД Татарстана.

Фото: realnoevremya.ru

Уголовное дело возбуждено против преступного сообщества, занимавшегося банковской деятельностью. Размер незаконного дохода организации составил 132 млн рублей. Еще шесть уголовных дел возбуждено против «финансовых пирамид».

Ранее председатель Национального антикоррупционного комитета, член СПЧ Кирилл Кабанов выделил Татарстан в числе регионов, где проблема коррупции в обществе практически не стоит или не входит в основной десяток.



Ольга Плешкова