Татарстан отметили в числе регионов, где практически нет коррупции

Председатель Национального антикоррупционного комитета, член СПЧ Кирилл Кабанов выделил Татарстан в числе регионов, где проблема коррупции в обществе практически не стоит или не входит в основной десяток. В республике наблюдается высокий уровень доверия населения к власти и реальный рост развития предпринимательского сектора.

Также в число таких регионов попали Кострома, Башкирия, Тула. Сферой с самыми высокими коррупционными рисками по-прежнему остаются информационные технологии. Эта отрасль непрозрачна и имеет постоянные огромные бюджетные вливания, объяснил Кабанов.

Фото: realnoevremya.ru (архив)

Коррупционные риски в этой сфере могут достигать 70%. Также высоки риски в сферах жилищно-коммунального хозяйства, жилищного и дорожного строительства. Это особенно проявляется на региональном уровне, передает его слова «РИА Новости».

Ранее в Татарстане снизили налоговую ставку с 6% до 1% для IT-компаний, которые работают в республике и являются резидентами технопарка в сфере высоких технологий «ИТ-парк».



Татьяна Леухина