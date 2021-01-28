В прокуратуре Татарстана пообещали рассмотреть жалобу ОНК за недопуск в спецприемник

Прокуратура Татарстана подтвердила обращение Общественной наблюдательной комиссии о том, что представителей организации отказались впускать в спецприемник к задержанным на митинге 23 января.



В надзорном ведомстве прокомментировали, что активно взаимодействуют с ОНК.

Фото: realnoevremya.ru

«Обращение этой организации будет рассмотрено в установленном законом порядке. При наличии оснований будут приняты меры реагирования», — ответил «Реальному времени» старший помощник прокурора Татарстана по взаимодействию со СМИ Руслан Галиев.

Ранее сообщалось, что представители ОНК получили жалобы на холодные камеры и отсутствие горячей воды в спецприемнике. Однако они не смогли проверить условия содержания: представителей организации не пустили к задержанным.

Ольга Плешкова