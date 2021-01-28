Представителей ОНК в Казани не пустили к задержанным 23 января участникам митинга
Общественная наблюдательная комиссия пожаловалась на действия полиции, которая отказалась пускать представителей ОНК в спецприемник к задержанным на митинге 23 января. Об этом сообщает «Апология протеста».
Представители ОНК получили жалобы на холодные камеры и отсутствие горячей воды в спецприемнике. Среди задержанных есть координатор штаба Навального Олег Емельянов.
Сообщается, что несмотря на то, что представители ОНК заранее уведомили сотрудников спецприемника, сотрудники сослались на постановление главного санитарного врача МВД России об ограничении посещений и на приказ МВД по Татарстану, ограничивающий посещение членами Общественной наблюдательной комиссии. При этом в 2020 году представителям ОНК не было отказано в доступе к местам принудительного содержания системы МВД.
Жалоба ОНК направлена в прокуратуру Татарстана. «Реальное время» направило запрос в надзорное ведомство.
Ранее главу МВД России попросили проверить задержание журналистов в Казани и других российских городах 23 января.
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