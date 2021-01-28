Представителей ОНК в Казани не пустили к задержанным 23 января участникам митинга

Общественная наблюдательная комиссия пожаловалась на действия полиции, которая отказалась пускать представителей ОНК в спецприемник к задержанным на митинге 23 января. Об этом сообщает «Апология протеста».

Представители ОНК получили жалобы на холодные камеры и отсутствие горячей воды в спецприемнике. Среди задержанных есть координатор штаба Навального Олег Емельянов.

Фото: Ирина Плотникова

Сообщается, что несмотря на то, что представители ОНК заранее уведомили сотрудников спецприемника, сотрудники сослались на постановление главного санитарного врача МВД России об ограничении посещений и на приказ МВД по Татарстану, ограничивающий посещение членами Общественной наблюдательной комиссии. При этом в 2020 году представителям ОНК не было отказано в доступе к местам принудительного содержания системы МВД.

Жалоба ОНК направлена в прокуратуру Татарстана. «Реальное время» направило запрос в надзорное ведомство.



Ранее главу МВД России попросили проверить задержание журналистов в Казани и других российских городах 23 января.

Ольга Плешкова