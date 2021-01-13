В Татарстане завершили берегоукрепление реки Камы

В селе Именьково завершили работы по берегоукреплению реки Камы Куйбышевского водохранилища. Мероприятия позволили защитить от паводков 211 местных жителей, размер предотвращенного ущерба составляет около 380 млн рублей, сообщает пресс-служба Росводресурсов.

На работы из федерального бюджета было выделено больше 57 млн рублей, из регионального — больше 64 млн рублей. В зону подтопления береговой линии попадали 54 жилых дома, хозпостройки, объекты инженерной инфраструктуры, объекты санитарно-гигиенического назначения, которые могли стать источником загрязнения реки.

Больше 700 метров береговой полосы укрепили комбинированным способом: шпунтовым ограждением и габионной кладкой. Последний вариант больше подходит для данного участка, так как там расположены археологические памятники: городище Именьковское, могильник Именьковский и древнее булгарское поселение.



Ранее сообщалось, что на реконструкцию дамбы в Нижнекамске потратят около 866 миллионов рублей.

Ольга Плешкова