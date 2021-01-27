В Набережных Челнах представили график очистки местных проездов от снега до конца месяца

Власти Набережных Челнов опубликовали график очистки местных проездов от снега до 31 января. Он размещен в официальной группе администрации города «ВКонтакте».

На этой неделе очистят от снега местные проезды в Центральном, Автозаводском и Комсомольском районах Челнов. В последнем уборка снега пройдет на Московском проспекте, ул. Х. Такташа, Сармановском тракте и Набережночелнинском проспекте.

Источник: vk.com/nabchelnyofficial

В Центральном районе автограда от снега на этой неделе очистят проспект Мира.

Источник: vk.com/nabchelnyofficial

В Автозаводском районе Набережных Челнов от снега до 31 января планируют очистить проспекты Сююмбике и Чулман.

Источник: vk.com/nabchelnyofficial

Отметим, что в Казани, несмотря на то что прошло больше недели после сильных снегопадов, сугробы на улицах остаются, при этом в уборке задействована практически вся техника.



Татьяна Демина