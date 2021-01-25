Ассоциация АТП РТ: в Казани из-за снежной каши на дорогах автобусы могут не приехать вовремя

Фото: realnoevremya.ru / Дмитрий Резнов (архив)

В Казани изменения погодных условий плохо сказались на работе общественного транспорта: из-за потепления на автобусных полосах образовалась снежная каша, у остановок большие лужи. Автобусы вышли на маршруты по расписанию, но могут задержаться. У водителей не всегда получается подъехать к остановкам как положено, сообщили в Ассоциации АТП РТ.



Из-за образования снежной каши на конечной остановке в поселке Осиново на остановке застряли два автобуса, то же самое — в ЖК «Лесной городок». Также трудности с движением были в районе Высокой Горы и поселке Нагорный, на улице Лагерной, на остановке «Гудованцева».

Из-за таяния снега на конечной остановке в поселке Мирный образовалось большое скопление воды. В настоящее время активно тает снег на остановке «Сухая река» — там образовался проблемный участок, скопление воды произошло в ЖМ «Старое Победилово». Большие лужи образовались на улицах Болотникова, Фрунзе, Краснококшайской и Вахитова.

Трудности с движением возникли в ЖМ «Борисоглебское» — не смог проехать не только общественный транспорт, но и школьный автобус.

Фото: realnoevremya.ru / Максим Платонов (архив)

Ранее перевозчики Казани обратились к коммунальщикам с просьбой очистить автобусные остановки от наледи, поскольку пассажиры получают травмы, падая перед автобусами.

Маргарита Головатенко