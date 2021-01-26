«Спартаку» предложили подписать Нурмагомедова после ухода Кокорина
Бывший полузащитник «Спартака» Джано Ананидзе сообщил, что предложил московскому клубу подписать контракт с российским бойцом UFC Хабибом Нурмагомедовым.
По словам грузинского футболиста, он был удивлен уровнем игры бойца в футбол.
«Георгий Джикия договорился сыграть с Хабибом в футбол в Дубае и позвал меня. Я очень удивился уровню Нурмагомедова. Знал, что он любит футбол, но не предполагал, что он так хорошо играет. Хабиб забил много голов и круто играл», — сказал Ананидзе.
После увиденного Ананидзе предложил капитану «Спартака» присмотреться к кандидатуре Нурмагомедова в качестве замены нападающего Александра Кокорина, перешедшего в «Фиорентину».
«Я даже сказал Джикие: «Кокорин ушел, у вас нападающего не хватает. Подписывайте Нурмагомедова», — сказал Ананидзе.
Напомним, ранее Нурмагомедов заявил о желании дебютировать в большом футболе.СпортФутбол
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