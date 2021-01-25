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Хабиб Нурмагомедов заявил о готовности дебютировать в большом футболе

11:47, 25.01.2021
Хабиб Нурмагомедов заявил о готовности дебютировать в большом футболе
Фото: instagram.com/khabib_nurmagomedov

Российский боец Хабиб Нурмагомедов заявил о готовности дебютировать в большом футболе. Об этом он сообщил в своих соцсетях.

Боец выложил видео с пробежки по песку, сопроводив его записью про подготовку к дебюту в новом виде спорта.

«Готовлюсь к дебюту в большом футболе, жду предложений, будем рассматривать», — сообщил Нурмагомедов.

Ранее Хабиб Нурмагомедов опроверг слухи о возможном возвращении в октагон.

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